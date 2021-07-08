Местных зрителей на допустят на мероприятия Олимпиады в столичном регионе Японии - Kyodo

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организаторы летних Олимпийских игр в Токио решили не допускать местных зрителей на мероприятия, которые пройдут на территории столичного региона Японии, куда входят префектуры Токио, Канагава, Сайтама и Тиба. Об этом в четверг со ссылкой на источники сообщило агентство Киодо.

Ожидается, что в ближайшее время об этом будет объявлено по итогам начавшегося заседания представителей Международного олимпийского комитета, Международного паралимпийского комитета, правительства Японии, администрации Токио и оргкомитета "Токио-2020".