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Местных зрителей на допустят на мероприятия Олимпиады в столичном регионе Японии - Kyodo

15:00 08.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организаторы летних Олимпийских игр в Токио решили не допускать местных зрителей на мероприятия, которые пройдут на территории столичного региона Японии, куда входят префектуры Токио, Канагава, Сайтама и Тиба. Об этом в четверг со ссылкой на источники сообщило агентство Киодо.

Ожидается, что в ближайшее время об этом будет объявлено по итогам начавшегося заседания представителей Международного олимпийского комитета, Международного паралимпийского комитета, правительства Японии, администрации Токио и оргкомитета "Токио-2020".

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