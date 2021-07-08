Светлана Разворотнева призывает обезопасить пешеходов от элетросамокатов
15:35 08.07.2021
|Фото Екатерины Бибиковой
По ее мнению, мобильные транспортные средства должны быть иметь государственные номера, а их владельцы в обязательном порядке - шлемами. Движение на электросамокатах должно осуществляться по специально отведенным для них дорожкам с ограничением скорости, определенным властями города. Ею озвучено предложение для начала обязать применить эти правила к организациям, предоставляющим электротранспорт в аренду.
“В настоящее время статус средств индивидуальной мобильности не определен, при этом иногда их скорость достигает 40-70 км в час, что небезопасно как для самих любителей езды на самокатах, так и для пешеходов и других транспортных средств. Необходимо контролировать скорость движения электросамокатов и фиксировать иные нарушения, за которые логично взимать штрафы. Начать стоит с тех компаний, которые делают бизнес на электросамокатах, предоставляя их в наем”, - утверждает Разворотнева.
Касаясь возрастных ограничений, правозащитница высказала мнение, что имеет смысл разрешить использование электротранспорта с 18 лет, что соответствует практике выдачи прав для вождения транспортных средств. Скоростные самокаты смогут водить лица, достигшие двадцати одного года, - подчеркивает член Общественной палаты.
Она приводит данные ГИБДД, согласно которых сниженная скорость электросамокатов в “зеленых” зонах очевидна. По глубокому убеждению общественницы, городу необходимо создать для любителей скоростей отдельную инфраструктуру, которая не будет пересекаться с остальными участниками уличного движения.
Светлана Разворотнева напоминает о “Зеленом кольце”, которое планируется создать в ближайшие годы для движения велосипедистов и самокатчиков. Оно охватит столичные парки и лесопарки, свяжет транспортные узлы, метро и магистрали, давая надежду на снижение аварий с участием электросамокатов на городских улицах.
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