Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу
16:03 08.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российский футбольный союз (РФС) и главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов расторгли контракт. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
"Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года", - сказал президент РФС Александр Дюков.
Сборная России на чемпионате Европы по футболу заняла последнее, четвертое место в группе B и не смогла пробиться в плей-офф турнира. Команда одержала победу над сборной Финляндии (1:0) и потерпела два поражения - от бельгийцев (0:3) и датчан (1:4). Министр спорта РФ Олег Матыцин и Дюков признали результат команды неудовлетворительным.
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