Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу

16:03 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский футбольный союз (РФС) и главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов расторгли контракт. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

"Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года", - сказал президент РФС Александр Дюков.

Сборная России на чемпионате Европы по футболу заняла последнее, четвертое место в группе B и не смогла пробиться в плей-офф турнира. Команда одержала победу над сборной Финляндии (1:0) и потерпела два поражения - от бельгийцев (0:3) и датчан (1:4). Министр спорта РФ Олег Матыцин и Дюков признали результат команды неудовлетворительным.