0
0
27
НОВОСТИ

Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу

16:03 08.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский футбольный союз (РФС) и главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов расторгли контракт. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

"Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года", - сказал президент РФС Александр Дюков.

Сборная России на чемпионате Европы по футболу заняла последнее, четвертое место в группе B и не смогла пробиться в плей-офф турнира. Команда одержала победу над сборной Финляндии (1:0) и потерпела два поражения - от бельгийцев (0:3) и датчан (1:4). Министр спорта РФ Олег Матыцин и Дюков признали результат команды неудовлетворительным.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:12 08.07.2021
Экс-президенты Киргизии Аскар Акаев и Курманбек Бакиев объявлены в международный розыск
0
41
15:35 08.07.2021
Светлана Разворотнева призывает обезопасить пешеходов от элетросамокатов
0
100
15:32 08.07.2021
Украина умышленно создает условия для ухудшения экологической обстановки в Крыму - Устинов
0
122
15:12 08.07.2021
Гражданам с медотводом от прививки предложили компенсировать плату за тесты на COVID-19
0
135
15:00 08.07.2021
Местных зрителей на допустят на мероприятия Олимпиады в столичном регионе Японии - Kyodo
0
143
14:32 08.07.2021
Путин отметил плюсы совместного обучения мальчиков и девочек
0
209
14:12 08.07.2021
Запад любыми средствами будет добиваться сдерживания России, уверены в Кремле
0
252
14:00 08.07.2021
В Москве возбуждено первое уголовное дело за покупку поддельного QR-кода
0
248
13:50 08.07.2021
Ректор РХТУ Мажуга: необходимо развивать систему среднего профессионального образования
0
212
13:32 08.07.2021
В Туркмении бюджетникам отказываются выдавать загранпаспорта - СМИ
0
238

Возврат к списку