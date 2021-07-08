Экс-президенты Киргизии Аскар Акаев и Курманбек Бакиев объявлены в международный розыск
16:12 08.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывшие президенты Киргизии Аскар Акаев и Курманбек Бакиев объявлены в международный розыск по делу о деятельности золоторудного месторождения Кумтор. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в Бишкеке глава Государственного комитета национальной безопасности республики Камчыбек Ташиев.
"По факту расследования дела о Кумторе в розыск объявлены бывшие президенты Акаев и Бакиев", - сказал он. По его словам, фигурантами дел о коррупции на Кумторе являются еще несколько бывших высокопоставленных чиновников.
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