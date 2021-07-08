Минюст США пообещал, что Ассанж сможет отбывать тюремный срок в Австралии - The Times

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минюст США пообещал британскому суду, что основатель организации WikiLeaks австралиец Джулиан Ассанж, будучи экстрадированным в Соединенные Штаты и приговоренным там к заключению, сможет отбывать его в тюрьме Австралии. Об этом сообщила в четверг газета "Таймс" со ссылкой на гарантии, предоставленные стороной обвинения.

По информации газеты, именно на основании этих обещаний Высокий суд Лондона 7 июля предоставил Минюсту США право частично обжаловать решение об отказе выдать американским властям Ассанжа.

"Соединенные Штаты предоставили гарантию, что они дадут согласие на то, чтобы Ассанж был переведен в Австралию, чтобы отбывать любой приговор, связанный с лишением свободы, который будет вынесен в отношении него", - цитирует "Таймс" решение Высокого суда Лондона.

Как отмечается в статье, Минюст США также гарантировал, что к основателю WikiLeaks не будут применены специальные административные меры, которые ограничили бы посещения его в пенитенциарном заведении и общение с другими заключенными. Ассанж также не будет помещен в исправительную тюрьму максимально строго режима исполнения наказаний в штате Колорадо, если только после выдачи в США он не совершит дополнительно чего-то такого, что потребует подобных мер.