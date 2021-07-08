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НОВОСТИ

Лаборатория по искусственному интеллекту Сбербанка завершила онлайн-курс по машинному обучению и запустила Летнюю школу для программистов

16:35 08.07.2021

Лаборатория по искусственному интеллекту (ИИ) Сбербанка завершила образовательный онлайн-курс по автоматическому машинному обучению LightAutoML на платформе СберУниверситета. Учебный курс прошло почти 1500 слушателей более чем из 400 разных компаний – разработчиков в области больших данных и машинного обучения.

Автоматизированное машинное обучение (AutoML) представляет собой процесс автоматизации трудоемких и многократно повторяющихся задач разработки моделей машинного обучения. AutoML экономит время и ресурсы и не требует от специалистов столь же обширных, как для традиционной разработки моделей, знаний в области программирования.

Курс состоял из двух частей и позволил продемонстрировать лучшие техники создания решений машинного обучения с использованием open-source-фреймворка LightAutoML (LAMA), разработанного Лабораторией по ИИ.

По итогам курса специалисты Лаборатории совместно с одним из крупнейших международных Data Science сообществ ODS.ai запускают Летнюю школу. Участники программы смогут не только получить знания в области Data Science от ведущих разработчиков и исследователей лаборатории, но и внести свой вклад в развитие направления AutoML и open-source-сообщества в России, реализовав новую функциональность, направленную на улучшение фреймворка LAMA.

«Практический курс LightAutoML стал успешным опытом обучения большого числа специалистов по анализу данных. Мы планируем и дальше запускать свои образовательные программы и курсы, которые позволят не только специалистам в области Data Science, но и всем интересующимся получить востребованные знания и навыки», – рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

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