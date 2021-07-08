Сбер принял участие в подготовке отчета для Совета Европы о регулировании искусственного интеллекта

16:40

Специальный комитет по искусственному интеллекту (ИИ) Совета Европы (CAHAI) подвел итоги межгосударственных консультаций с ключевыми европейскими игроками в сфере ИИ. Консультации проводились специальной межгосударственной рабочей группой (CAHAI-COG), председателем которой является управляющий директор Центра регулирования AI Сбербанка Андрей Незнамов.

Целью консультаций было получение обратной связи от представителей международных организаций, бизнеса, научного сообщества и технических специалистов по основным элементам новой правовой базы для проектирования, разработки и применения ИИ, основанной на стандартах Совета Европы в области прав человека, демократии и верховенства закона. По итогам консультаций был подготовлен отчет, который был утвержден на пленарном заседании CAHAI для дальнейшего использования в работе по подготовке элементов правовой базы.

Согласно отчету, более 70% всех респондентов отметили, что следует организовать европейское регулирование в форме обязательного акта – конвенции, формирование которой планируется в следующем году. Также большинство участников (90%) поддерживает создание обсерватории ИИ для обмена передовым опытом и информацией о юридических, политических и технологических разработках, а также считает важным (87%) создание экспертного центра по ИИ и правам человека на уровне Совета Европы.

Подавляющее большинство (75%) респондентов согласно с утверждением, что люди всегда должны быть проинформированы, когда решение, которое затрагивает их лично, принимается системой ИИ. Поэтому почти 80% считают, что должна быть обязательной процедура оценки воздействия системы ИИ на права человека, демократию и верховенство закона. Кроме того, больше половины респондентов (60%) поддерживает также формирование правового регулирования приложений искусственного интеллекта, которые представляют риски нарушения прав человека, демократии и верховенства права.

«Сбер считает чрезвычайно важным участие в инициативах таких авторитетных международных организаций, какой является Совет Европы, – подчеркнул первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – Это позволяет нам донести до зарубежных коллег точку зрения российских экспертов, сделать международное регулирование в сфере ИИ сбалансированным, ориентированным не только на соблюдение прав человека и его интересов, но и на дальнейшее развитие технологий ИИ на благо всего человечества».

«В результате консультаций Совету Европы удалось собрать позиции по ряду концептуальных вопросов – например, по возможным вариантам определения ИИ, наиболее перспективным сферам его применения, необходимости правового регулирования ИИ и конкретным элементам такого регулирования, – поделился Андрей Незнамов. – Любопытно, что большинство респондентов не поддержало популярную в Европе идею о полном запрете некоторых систем ИИ. Респонденты высказались за явный запрет только тех систем ИИ, которые доказанно нарушили права и свободы человека. В остальных случаях предлагается вводить правовые рамки использования систем ИИ. Где-то они могут быть более жесткими, а где-то – сочетаться с инструментами саморегулирования».

В консультациях приняли участие представители государств — членов Совета Европы, международных организаций (ОЭСР, ЮНЕСКО, ЕС), бизнеса (Microsoft, Huawei), научного сообщества (Оксфордский университет, НИУ ВШЭ) и других.

С оригиналом отчета на английским языке можно ознакомиться по ссылке. Также доступен неофициальный перевод отчета на русский язык. Полный текст ответов всех компаний – на специальной странице Совета Европы.