Евросоюз распадется, если не будет расширяться - премьер Венгрии
17:00 08.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейскому союзу необходимо расширение, иначе ему грозит нестабильность и распад. Такое мнение выразил в четверг журналистам премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Белграде по результатам переговоров с президентом Сербии Александаром Вучичем.
По его словам, "Запад вышел на очень высокий уровень благосостояния со всеми преимуществами и недостатками", но сейчас в "ЕС существует настороженность по отношению к крупным инициативам и мерам, которую они элегантно зовут "пресыщенность расширением". "Мы, напротив, уверены, что если ЕС не расширится, он станет нестабильным, не получит новых амбиций, новых культур, новых народов, Европа продолжит топтаться на месте и в конце концов распадется", - сказал Орбан. Он подчеркнул, что "расширение важно и для Белграда, и для Брюсселя".
В настоящее время кандидатами на вступление в Евросоюз выступают государства Балкан и Турция, другие страны не рассматриваются даже теоретически. При этом с Турцией переговоры о вступлении были начаты еще в 2005 году, сейчас этот процесс заморожен. Главными сторонниками расширения ЕС сейчас выступают страны сообщества, присоединившиеся к нему в 2004 году, что вызвало острый институциональный кризис Евросоюза и усиление евроскептических настроений в "старых" странах сообщества.
На отказе от политики по расширению ЕС настоял президент Франции Эмманюэль Макрон. По данным европейских источников, Макрон настаивает на том, чтобы Брюссель даже не намекал на перспективы членства в ЕС странам - участницам программы "Восточное партнерство" (Армения, Грузия, Украина, Молдавия, Азербайджан; Белоруссия ранее объявила о выходе из этой программы) и государствам, с которыми ЕС заключил соглашение об ассоциации (Украина, Грузия).
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