Путин отменил указ об ограничении авиасообщения с Египтом, в том числе с курортами

17:08 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин отменил действие указа 2015 года о запрете на полеты российских авиакомпаний на египетские курорты. Соответствующий документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

В своей последней версии указ, который отменен нынешним решением Путина, допускал только регулярные воздушные перевозки в Каир и служебные авиаперевозки в Египет. Отмененный указ содержал также рекомендацию туроператорам и турагентам на время действия запрета на авиаперевозки "воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего воздушные перевозки (в том числе коммерческие) <...> на территорию Арабской Республики Египет, за исключением г. Каира".

Теперь эти ограничения прекращают действовать.