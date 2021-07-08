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Призыв МИД Франции не признавать российские и китайские вакцины неприемлем - Захарова

17:40 08.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала неприемлемыми заявления министерства иностранных дел Франции о том, что нужно не признавать в ЕС российские и китайские вакцины.

"Неприемлемые высказывания. Это гибрид расизма, имперского гегемонизма и неонацизма: целым народам отказывают в равных правах и возможностях, делая это вопреки законам, этике и морали, толкая мир к конфронтации в тот момент, когда он проходит тяжелейшие испытания пандемией", - написала она в четверг в своем телеграм-канале.

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