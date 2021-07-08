Уже в июле могут возобновиться чартерные рейсы в Египет - АТОР

18:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Чартерные рейсы в Египет могут быть организованы уже в июле, расписание сформируется в течение двух недель. Об этом заявила в четверг исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе радиостанции "Говорит Москва".



"Для туризма это очень отрадная новость, которую ждали много лет. Чартерные программы, мне кажется, начнут формировать уже сегодня. Думаю, что в течение ближайшей недели - двух можно будет говорить о сформированном расписании рейсов. Я думаю, уже в июле можно будет вылететь чартерными рейсами в Египет", - сказала она.



Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина сообщила ТАСС, что туроператоры могут оперативно запустить чартерные программы на курорты Египта при наличии необходимых слотов.



