Уже в июле могут возобновиться чартерные рейсы в Египет - АТОР
18:10 08.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Для туризма это очень отрадная новость, которую ждали много лет. Чартерные программы, мне кажется, начнут формировать уже сегодня. Думаю, что в течение ближайшей недели - двух можно будет говорить о сформированном расписании рейсов. Я думаю, уже в июле можно будет вылететь чартерными рейсами в Египет", - сказала она.
Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина сообщила ТАСС, что туроператоры могут оперативно запустить чартерные программы на курорты Египта при наличии необходимых слотов.
Новости
- 19:30 08.07.2021
- В РФ за неделю на 8 копеек выросли средние цены на бензин - Росстат
- 19:20 08.07.2021
- Дипломаты и граждане Доминиканы возвращаются из Гаити на родину, опасаясь беспорядком - СМИ
- 19:10 08.07.2021
- Опознание погибших при крушении Ан-26 на Камчатке будет по ДНК
- 18:40 08.07.2021
- С 12 июля статус предпенсионера москвичи смогут получить удалённо - Тимофей Баженов
- 18:30 08.07.2021
- Путин предложил дать "Автодору" право обустраивать прилегающие к дорогам территории
- 18:20 08.07.2021
- Предложение ЕС о взаимном признании сертификатов о вакцинации готовы рассмотреть в Минздраве РФ
- 17:40 08.07.2021
- Призыв МИД Франции не признавать российские и китайские вакцины неприемлем - Захарова
- 17:08 08.07.2021
- Путин отменил указ об ограничении авиасообщения с Египтом, в том числе с курортами
- 17:00 08.07.2021
- Евросоюз распадется, если не будет расширяться - премьер Венгрии
- 16:40 08.07.2021
- Сбер принял участие в подготовке отчета для Совета Европы о регулировании искусственного интеллекта
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать