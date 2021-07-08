Путин предложил дать "Автодору" право обустраивать прилегающие к дорогам территории

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой наделить "Автодор" правом освоения территорий, прилегающих к строящимся дорогам.



"Что касается экономики, то если бы с самого начала, сразу бы осваивали прилегающие территории, то было бы более эффективно. Мне кажется, "Автодору" надо дать право заниматься этой работой", - сказал Путин в четверг на церемонии ввода Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в эксплуатацию.



Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уточнил, имеет ли президент в виду предоставление различных сервисных услуг. "Да, если бы у них было такое право, они бы это делали. С нуля бы все строили-строили-строили, и сразу бы все получалось. Не нужно быть собственниками", - пояснил Путин.







