С 12 июля статус предпенсионера москвичи смогут получить удалённо - Тимофей Баженов
18:40 08.07.2021
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Фото: Максима Манюрова
«Упрощение порядка получения статуса предпенсионера считаю разумным и своевременным. Сегодня, во время роста заболеваемости коронавирусом, нужно, прежде всего, думать о здоровье горожан. Оформление документов в электронном виде сэкономит москвичам старшего поколения время и убережет от возможного заражения», ― подчеркнул тележурналист.
Теперь, для того чтобы получить статус “предпенсионер” достаточно предоставить свои Ф.И.О., дату рождения и сведения о регистрации в столице через раздел «Услуги и сервисы» на сайте mos.ru - говорится в сообщении пресс-службы правительства Москвы.
По мнению телеведущего, переход на предоставление гос.услуг в цифровом формате значительно упростит общественную жизнь. Так же это является проявлением внимания к проблеме здоровья столичных жителей. Совокупность мер онлайн по учету и регистрации граждан-льготников облегчит государству оказание адресной помощи. Предпенсионеры , как лица, находящиеся в зоне риска по медицинским показаниям, входят в эту категорию.
Также, по его мнению, Российской Федерации требуется «Кодекс социальной поддержки» граждан, документ, призванный гарантировать выполнение государством социальных обязательств. Помощь во время экономических кризисов и в периоды распространения опасных инфекций - одно из таких обязательств, - считает Тимофей Баженов.
Напоминаем: Предпенсионеры как льготная категория граждан появились в России несколько лет назад вследствие повышения возраста выхода на пенсию. После получения статуса предпенсионера граждане получают право на социальную поддержку, которая была доступна гражданам страны до увеличения пенсионного возраста. Среди мер социальной помощи диспансеризация с сохранением заработной платы, увеличенное пособие по безработице и целый ряд иных льгот. В настоящее время предпенсионерами могут стать женщины, которые достигли возраста пятидесяти пяти лет и мужчины от шестидесяти лет.
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