Опознание погибших при крушении Ан-26 на Камчатке будет по ДНК

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генетические экспертизы проведут для опознания погибших в результате крушения пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке. Об этом ТАСС сообщили в четверг в правоохранительных органах.



"Для идентификации погибших у родственников возьмут пробы ДНК, которые отправят в лабораторию для проведения генетической экспертизы. Она может занять от двух недель до месяца", - сказал собеседник агентства.



Всего на борту самолета находились 28 человек, обнаружены фрагменты тел 19 погибших, на данный момент опознан лишь один. Поисковые работы на месте крушения Ан-26 продолжаются.



