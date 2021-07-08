Опознание погибших при крушении Ан-26 на Камчатке будет по ДНК
19:10 08.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Для идентификации погибших у родственников возьмут пробы ДНК, которые отправят в лабораторию для проведения генетической экспертизы. Она может занять от двух недель до месяца", - сказал собеседник агентства.
Всего на борту самолета находились 28 человек, обнаружены фрагменты тел 19 погибших, на данный момент опознан лишь один. Поисковые работы на месте крушения Ан-26 продолжаются.
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