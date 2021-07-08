Дипломаты и граждане Доминиканы возвращаются из Гаити на родину, опасаясь беспорядком - СМИ

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Доминиканской Республики решили вывезти своих дипломатов из Гаити после убийства президента страны Жовенеля Моиза. Об этом сообщило в четверг интернет-издание "Асенто".



По данным его источников, за дипломатами по указанию президента Доминиканской Республики Луиса Абинадера вылетел самолет ВВС страны.



Так же опасаясь беспорядков на родину возвращаются граждане Доминиканской Республики, которые имеют вид на жительство в Гаити. Об этом сообщила в четверг на своем сайте газета "Пренса либре" со ссылкой на данные миграционной службы Доминиканы.



"Пока не происходило манифестаций [на территории Гаити], но мы не хотим дожидаться до последнего. Поэтому решили вернуться", - сказал на таможне Виктор Мендес, который работает в одной из фирм по укладке асфальта в гаитянском городе Бонао. Он рассказал, что в Гаити отмечается нехватка продовольствия и медикаментов.