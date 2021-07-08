Дипломаты и граждане Доминиканы возвращаются из Гаити на родину, опасаясь беспорядком - СМИ
19:20 08.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По данным его источников, за дипломатами по указанию президента Доминиканской Республики Луиса Абинадера вылетел самолет ВВС страны.
Так же опасаясь беспорядков на родину возвращаются граждане Доминиканской Республики, которые имеют вид на жительство в Гаити. Об этом сообщила в четверг на своем сайте газета "Пренса либре" со ссылкой на данные миграционной службы Доминиканы.
"Пока не происходило манифестаций [на территории Гаити], но мы не хотим дожидаться до последнего. Поэтому решили вернуться", - сказал на таможне Виктор Мендес, который работает в одной из фирм по укладке асфальта в гаитянском городе Бонао. Он рассказал, что в Гаити отмечается нехватка продовольствия и медикаментов.
Новости
- 19:30 08.07.2021
- В РФ за неделю на 8 копеек выросли средние цены на бензин - Росстат
- 19:10 08.07.2021
- Опознание погибших при крушении Ан-26 на Камчатке будет по ДНК
- 18:40 08.07.2021
- С 12 июля статус предпенсионера москвичи смогут получить удалённо - Тимофей Баженов
- 18:30 08.07.2021
- Путин предложил дать "Автодору" право обустраивать прилегающие к дорогам территории
- 18:20 08.07.2021
- Предложение ЕС о взаимном признании сертификатов о вакцинации готовы рассмотреть в Минздраве РФ
- 18:10 08.07.2021
- Уже в июле могут возобновиться чартерные рейсы в Египет - АТОР
- 17:40 08.07.2021
- Призыв МИД Франции не признавать российские и китайские вакцины неприемлем - Захарова
- 17:08 08.07.2021
- Путин отменил указ об ограничении авиасообщения с Египтом, в том числе с курортами
- 17:00 08.07.2021
- Евросоюз распадется, если не будет расширяться - премьер Венгрии
- 16:40 08.07.2021
- Сбер принял участие в подготовке отчета для Совета Европы о регулировании искусственного интеллекта
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать