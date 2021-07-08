В РФ за неделю на 8 копеек выросли средние цены на бензин - Росстат
19:30 08.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 6 коп. - до 45,4 руб. за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 8 коп. - до 49,11 руб. за литр, а стоимость бензина Аи-98 возросла на 18 коп. - до 56,05 руб. за литр.
Дизельное топливо увеличилось в цене на 10 коп. - до 50,01 руб. за литр.
По данным Росстата, рост цен на бензин отмечен в 67 центрах субъектов Российской Федерации. Более всего он подорожал в Ханты-Мансийске - на 0,8%, Салехарде и Ульяновске - на 0,5%. При этом в Южно-Сахалинске было зафиксировано снижение на 0,4%.
На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 44,5 до 45,88 руб., марки Аи-95 - от 48,69 до 53,39 руб., марки Аи-98 - от 49,99 до 58,79 руб. за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 43,9 до 45,84 руб., марки Аи-95 - от 47,6 до 50,35 руб., марки Аи-98 - от 55,6 до 58,51 руб. за литр.
Объем производства бензина в РФ за данный период снизился на 2,8% по сравнению с предыдущей неделей - до 745,3 тыс. тонн. Производство дизельного топлива увеличилось на 1,7% и составило 1 млн 492,2 тыс. тонн.
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