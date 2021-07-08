Газопровод "Северный поток - 2" не будет достроен - премьер Украины
20:10 08.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Слышны утверждения, что проект "Северный поток - 2" будет завершен. По моему мнению, оснований для таких утверждений нет", - заявил он.
Шмыгаль повторил неоднократно звучавшие оценки оппонентов о характере проекта. "Это неэкономический проект. Разумеется Украина пострадает, так как значительно снизятся объемы транзита газа, но мы должны говорить шире об угрозе безопасности и росте влияния России в Европе", - рассуждал глава кабмина. Несмотря на то, что газопровод, по мнению Шмыгаля, достроен не будет, он призвал Литву "присоединиться к нашим усилиям по противодействию "Северному потоку - 2" и противиться такой возможности". "Очень многое зависит от наших партнеров в ЕС", - сказал Шмыгаль.
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