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Газопровод "Северный поток - 2" не будет достроен - премьер Украины

20:10 08.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Газопровод "Северный поток - 2" от побережья России через Балтийское море до Германии достроен не будет. Такое мнение высказал в четверг на брифинге с премьером Литвы Ингридой Шимоните глава правительства Украины Денис Шмыгаль, участвовавший в Вильнюсе в международной конференции по реформам Украины.

"Слышны утверждения, что проект "Северный поток - 2" будет завершен. По моему мнению, оснований для таких утверждений нет", - заявил он.

Шмыгаль повторил неоднократно звучавшие оценки оппонентов о характере проекта. "Это неэкономический проект. Разумеется Украина пострадает, так как значительно снизятся объемы транзита газа, но мы должны говорить шире об угрозе безопасности и росте влияния России в Европе", - рассуждал глава кабмина. Несмотря на то, что газопровод, по мнению Шмыгаля, достроен не будет, он призвал Литву "присоединиться к нашим усилиям по противодействию "Северному потоку - 2" и противиться такой возможности". "Очень многое зависит от наших партнеров в ЕС", - сказал Шмыгаль.

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