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На время финала чемпионата Европы по футболу в Британии продлят часы работы пабов

20:30 08.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Великобритании решили продлить часы работы пабов до 23:15 по местному времени (01:15 мск) на время проведения 11 июля финального мачта чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Италии. Об этом в четверг в своем "Твиттере" сообщила министр внутренних дел королевства Прити Пател.

"Мы только что продлили время работы пабов до 23:15 для финала Евро-2020 в воскресенье. Вперед, Англия!" - написала она. Матч начнется в 20:00 (22:00 мск) на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. В настоящее время по воскресеньям пабам рекомендовано работать до 22:30 (00:30 мск) по местному времени.

Ранее на официальном сайте британского парламента появилась петиция от имени некоего Ли Джонса с просьбой объявить 12 июля - следующий день после финала чемпионата - выходным днем. "В воскресенье в 20:00 семьям тяжело собраться вместе для этого мероприятия (просмотра финала чемпионата - прим. ТАСС), и им будет значительно проще сделать это, если следующий день будет выходным. Кроме того, историческую победу нужно будет отпраздновать", - говорится в тексте петиции. Под обращением набралось уже более 200 тысяч подписей при том, что парламент обязан рассматривать петиции, набравшие более 100 тысяч.

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