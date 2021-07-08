За три-четыре года в Челябинске планируется построить метро
21:10 08.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Мы решили строить не метро, потому что это дорого и нет такого потока [пассажиров], а строить все-таки трамвай. Часть пойдет под землей, часть пойдет над землей. До конца года будет сделано технико-экономическое обоснование. Проектировщики работают на местах. Со следующего года приступаем к строительству. Нормативный срок - 5-6 лет. Я думаю, что за три-четыре максимум года построим", - сказал Хуснуллин.
Президент России Владимир Путин во время ежегодной прямой линии сообщил, что средства на строительство линий метро в Челябинске и других городах-миллиониках есть. Вице- премьер Марат Хуснуллин докладывал президенту, что проект метротрама в Челябинске будет стоить более 40 млрд рублей.
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