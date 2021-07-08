Шесть человек напавших на резиденцию президента Гаити под стражей, четверо убиты - ООН
21:20 08.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Четыре члена группы, которые напали на резиденцию президента, были ликвидированы полицией, еще шесть находятся под стражей. Мне также известно, что есть группа возможных преступников, которая укрылась в двух зданиях, они окружены полицией", - сказала она.
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