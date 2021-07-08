Шесть человек напавших на резиденцию президента Гаити под стражей, четверо убиты - ООН

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четыре человека, совершивших нападение на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза и убивших его, ликвидированы, еще шестеро задержаны и находятся под стражей. Об этом заявила в четверг на брифинге специальный представитель генерального секретаря ООН по Гаити Хелен Ла Лайм по итогам встречи Совета Безопасности ООН по ситуации в этой стране после убийства президента.



"Четыре члена группы, которые напали на резиденцию президента, были ликвидированы полицией, еще шесть находятся под стражей. Мне также известно, что есть группа возможных преступников, которая укрылась в двух зданиях, они окружены полицией", - сказала она.



