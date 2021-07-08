0
0
139
НОВОСТИ

Шесть человек напавших на резиденцию президента Гаити под стражей, четверо убиты - ООН

21:20 08.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четыре человека, совершивших нападение на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза и убивших его, ликвидированы, еще шестеро задержаны и находятся под стражей. Об этом заявила в четверг на брифинге специальный представитель генерального секретаря ООН по Гаити Хелен Ла Лайм по итогам встречи Совета Безопасности ООН по ситуации в этой стране после убийства президента.

"Четыре члена группы, которые напали на резиденцию президента, были ликвидированы полицией, еще шесть находятся под стражей. Мне также известно, что есть группа возможных преступников, которая укрылась в двух зданиях, они окружены полицией", - сказала она.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:30 08.07.2021
Минимум один из шести задержанных за убийство президента Гаити гражданин США - СМИ
0
15
22:20 08.07.2021
Из-за нарушений выборы в Молдавии уже можно оспорить - Додон
0
46
22:10 08.07.2021
За рекордные $12,2 млн продан набросок головы медведя, сделанный Леонардо да Винчи
0
66
21:10 08.07.2021
За три-четыре года в Челябинске планируется построить метро
0
147
20:30 08.07.2021
На время финала чемпионата Европы по футболу в Британии продлят часы работы пабов
0
176
20:20 08.07.2021
Для строительства трассы М-12 привлекут работников из Белоруссии, Узбекистана и Киргизии - вице-премьер РФ
0
199
20:10 08.07.2021
Газопровод "Северный поток - 2" не будет достроен - премьер Украины
0
243
19:30 08.07.2021
В РФ за неделю на 8 копеек выросли средние цены на бензин - Росстат
0
240
19:20 08.07.2021
Дипломаты и граждане Доминиканы возвращаются из Гаити на родину, опасаясь беспорядков - СМИ
0
230
19:10 08.07.2021
Опознание погибших при крушении Ан-26 на Камчатке будет по ДНК
0
255

Возврат к списку