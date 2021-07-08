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За рекордные $12,2 млн продан набросок головы медведя, сделанный Леонардо да Винчи

22:10 08.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Созданный Леонардо да Винчи (1452-1519) набросок под названием "Голова медведя" ушел в четверг с молотка за 8,86 млн фунтов (12,2 млн долларов) на аукционе Christie's ("Кристис"). Об этом свидетельствуют результаты продолжающихся в британской столице торгов.

Маленькая зарисовка размером семь на семь сантиметров выполнена серебряным карандашом на бумаге розово-бежевого оттенка. Изображение примечательно точной и трудоемкой техникой, которой Леонардо обучил Андреа дель Верроккьо (1435-1488), ведущий флорентийский художник своего времени.

Как сообщили корр. ТАСС в аукционном доме, речь идет о рекордной стоимости для рисунка да Винчи. Предыдущий рекорд был установлен в 2001 году также на торгах Christie's. Тогда работа под названием "Лошадь и всадник" была продана за 8,1 млн фунтов (11,5 млн долларов по курсу на тот момент), что стало рекордом для рисунка старых мастеров.

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