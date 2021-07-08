Из-за нарушений выборы в Молдавии уже можно оспорить - Додон
22:20 08.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Уже есть предпосылки для того, чтобы выборы были признаны прошедшими с нарушениями. <…> Решение об открытии избирательных участков за рубежом, согласно кодексу о выборах, должно быть принято, если я не ошибаюсь, за 35 дней до выборов. Изначально ЦИК уложился в установленные сроки, но Партия действия и солидарности [ПДС], а также другие, я считаю, намеренно вмешались, вынудив ЦИК пересмотреть свое решение", - сказал Додон.
Комиссия в итоге не уложилась в календарный план. "Процедуры уже нарушены, мотивы для обращения в Конституционный суд с просьбой аннулировать результаты выборов есть", - заключил Додон, дав понять, что ПСРМ не намерена их оспаривать на этом основании.
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