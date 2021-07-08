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Минимум один из шести задержанных за убийство президента Гаити гражданин США - СМИ

22:30 08.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гражданин США входит в число шести человек, задержанных в связи с убийством президента Жовенеля Моиза, сообщил в четверг уполномоченный по вопросам выборов в Гаити Матиас Пьер. Его заявление приводит газета "Вашингтон пост".

Пьер заявил "Вашингтон пост", что по меньшей мере еще один задержанный также считается американцем гаитянского происхождения.

"Спецподразделения пытаются защитить полицейский участок, потому что население в ярости и пытается добраться до них [задержанных], чтобы сжечь. Мы пытаемся этого избежать", - добавил Пьер.

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