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НОВОСТИ

Президент России Владимир Путин запустил движение по последнему участку ЦКАД

22:29 08.07.2021

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 Фото с сайта www.kremlin.ru

Президент России Владимир Путин запустил движение по последнему участку Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). В церемонии также приняли участие зампред правительства Марат Хуснуллин, губернатор Московской области Андрей Воробьёв и председатель правления госкомпании «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко.

Длина ЦКАД составляет 336 километров. Трасса пересекает 13 федеральных дорог и помогает разгрузить улицы Москвы и города Подмосковья от транзитного транспорта. Для жителей Московского региона ее запуск означает свободные вылетные магистрали, отсутствие транзитного транспорта в городах, сокращение времени в пути и новые рабочие места. Строительство завершено – сегодня кольцо замкнулось.

«Спасибо нашему Президенту, именно при его поддержке все получилось. И отдельная благодарность Марату Шакирзяновичу Хуснуллину, - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. – Для экономики это очень важная дорога, но она важна для каждого человека, который ездит в аэропорты, получает медицинские услуги, перемещается из одного города в другой и не только».

ЦКАД уже разгрузила большую часть транзитного трафика, который проходит через столичный регион. Транспортные потоки, проходящие через подмосковные города, перенаправлены. А с запуском всей автодороги эффект станет еще больше.

При строительстве ЦКАД было возведено 55 мостов, 144 путепровода, семь экодуков и 19 пешеходных переходов, 18 транспортных развязок, а также установлено 192 камеры фото- и видеофиксации.

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