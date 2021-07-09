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МВД России предложило отказаться от разрешения на временное проживание для иностранцев

09:00 09.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД России подготовило законопроект, авторы которого предлагают отказаться от разрешения на временное проживание. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона, с которой ознакомился ТАСС.

"От разрешения на временное проживание в РФ предлагается отказаться", - говорится в документе.

Вместе с тем проект закона предусматривает введение трех миграционных режимов пребывания в России для иностранцев, в рамках которых они могут законно находиться в стране. В частности, речь идет о режиме краткосрочного пребывания, когда иностранный гражданин находится на территории РФ не более 90 дней суммарно в течение календарного года, режим долгосрочного пребывания - свыше 90 дней суммарно в течение календарного года без получения разрешения на постоянное проживание, а также режим постоянного бессрочного проживания.

Кроме того, теперь мигрантам предоставляется возможность смены цели пребывания без выезда за пределы РФ. Также МВД предлагает ввести реестр недобросовестных приглашающих лиц. Для получения разрешения на постоянное проживание вводятся общий и упрощенный порядок его получения.

Данный проект закона разработан МВД России в рамках мероприятий по реализации в 2020-2022 годах Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы.

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