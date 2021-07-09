Полиция Гаити задержала 11 подозреваемых в убийстве президента в представительстве Тайваня

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция Гаити задержала 11 подозреваемых в убийстве президента Жовенеля Моиза на территории представительства Тайваня в Порт-о-Пренсе. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба представительства.

"Полиция начала операцию в 16:00 [23:00 четверга мск] и задержала 11 подозреваемых", - говорится в сообщении.