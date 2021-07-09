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НОВОСТИ

США намерены завершить вывод своих войск из Афганистана 31 августа

09:32 09.07.2021 Источник: Эхо Москвы

США завершат вывод своих войск из Афганистана 31 августа. Об этом объявил президент США Джо Байден. По его словам, когда Афганистан покинут последние американские военные, завершится самая длительная в истории США война. Байден сказал, что США достигли своих целей, ликвидировав террористов, американская миссия в Афганистане завершена. По мнению Байдена, Талибан (Движение Талибан признано террористическим и запрещено в России) необязательно возьмет Афганистан под контроль, так как у государства больше военных сил, чем у террористов. Эхо Москвы

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