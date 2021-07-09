США намерены завершить вывод своих войск из Афганистана 31 августа
09:32 09.07.2021 Источник: Эхо Москвы
США завершат вывод своих войск из Афганистана 31 августа. Об этом объявил президент США Джо Байден. По его словам, когда Афганистан покинут последние американские военные, завершится самая длительная в истории США война. Байден сказал, что США достигли своих целей, ликвидировав террористов, американская миссия в Афганистане завершена. По мнению Байдена, Талибан (Движение Талибан признано террористическим и запрещено в России) необязательно возьмет Афганистан под контроль, так как у государства больше военных сил, чем у террористов. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 10:20 09.07.2021
- По меньшей мере двое погибли, один пострадал при стрельбе в океанариуме в Техасе - ТВ
- 10:05 09.07.2021
- При падении самолета в Швеции погибли девять человек - СМИ
- 10:00 09.07.2021
- Спасатели нашли черный ящик потерпевшего крушение самолета Ан-26 на Камчатке
- 09:20 09.07.2021
- Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в России в 5% на конец 2021г.
- 09:05 09.07.2021
- Полиция Гаити задержала 11 подозреваемых в убийстве президента в представительстве Тайваня
- 09:00 09.07.2021
- МВД России предложило отказаться от разрешения на временное проживание для иностранцев
- 22:30 08.07.2021
- Минимум один из шести задержанных за убийство президента Гаити гражданин США - СМИ
- 22:29 08.07.2021
- Президент России Владимир Путин запустил движение по последнему участку ЦКАД
- 22:20 08.07.2021
- Из-за нарушений выборы в Молдавии уже можно оспорить - Додон
- 22:10 08.07.2021
- За рекордные $12,2 млн продан набросок головы медведя, сделанный Леонардо да Винчи
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать