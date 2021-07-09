0
0
57
НОВОСТИ

Спасатели нашли черный ящик потерпевшего крушение самолета Ан-26 на Камчатке

10:00 09.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасатели обнаружили черный ящик самолета АН-26, который потерпел крушение на Камчатке 6 июля. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в экстренных службах.

"В ходе поисковых работ обнаружен черный ящик, его расшифровка будет проводится в Москве", - сказал собеседник агентства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:20 09.07.2021
По меньшей мере двое погибли, один пострадал при стрельбе в океанариуме в Техасе - ТВ
0
66
10:05 09.07.2021
При падении самолета в Швеции погибли девять человек - СМИ
0
99
09:32 09.07.2021
США намерены завершить вывод своих войск из Афганистана 31 августа
0
150
09:20 09.07.2021
Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в России в 5% на конец 2021г.
0
157
09:05 09.07.2021
Полиция Гаити задержала 11 подозреваемых в убийстве президента в представительстве Тайваня
0
181
09:00 09.07.2021
МВД России предложило отказаться от разрешения на временное проживание для иностранцев
0
184
22:30 08.07.2021
Минимум один из шести задержанных за убийство президента Гаити гражданин США - СМИ
0
612
22:29 08.07.2021
Президент России Владимир Путин запустил движение по последнему участку ЦКАД
0
615
22:20 08.07.2021
Из-за нарушений выборы в Молдавии уже можно оспорить - Додон
0
662
22:10 08.07.2021
За рекордные $12,2 млн продан набросок головы медведя, сделанный Леонардо да Винчи
0
623

Возврат к списку