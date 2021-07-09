Спасатели нашли черный ящик потерпевшего крушение самолета Ан-26 на Камчатке

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасатели обнаружили черный ящик самолета АН-26, который потерпел крушение на Камчатке 6 июля. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в экстренных службах.

"В ходе поисковых работ обнаружен черный ящик, его расшифровка будет проводится в Москве", - сказал собеседник агентства.