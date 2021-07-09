При падении самолета в Швеции погибли девять человек - СМИ

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все девять человек, находившиеся на борту, погибли в результате падения в четверг самолета у шведского города Эребру. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщила газета "Афтонбладет".

Ранее полиция сообщила о нескольких погибших.

По сведениям "Афтонбладет", на борту находилась группа из восьми парашютистов и пилот.