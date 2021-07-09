По меньшей мере двое погибли, один пострадал при стрельбе в океанариуме в Техасе - ТВ

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Как минимум два человека погибли, один получил ранения в результате стрельбы в океанариуме в американском Хьюстоне (штат Техас). Об этом в пятницу сообщило местный филиал телеканала Эй-би-си со ссылкой на полицию.

По его данным, инцидент произошел на втором этаже в одном из ресторанов океанариума "Даунтаун аквариум" в 20:10 четверга по местному времени (04:10 пятницы мск).

По словам следователей, на месте происшествия были обнаружены тела двух мужчин, один из них оказался стрелявшим. Женщина, получившая ранения, была госпитализирована. Ее состояние оценивается как стабильное.