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По меньшей мере двое погибли, один пострадал при стрельбе в океанариуме в Техасе - ТВ

10:20 09.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Как минимум два человека погибли, один получил ранения в результате стрельбы в океанариуме в американском Хьюстоне (штат Техас). Об этом в пятницу сообщило местный филиал телеканала Эй-би-си со ссылкой на полицию.

По его данным, инцидент произошел на втором этаже в одном из ресторанов океанариума "Даунтаун аквариум" в 20:10 четверга по местному времени (04:10 пятницы мск).

По словам следователей, на месте происшествия были обнаружены тела двух мужчин, один из них оказался стрелявшим. Женщина, получившая ранения, была госпитализирована. Ее состояние оценивается как стабильное.

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