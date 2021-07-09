Мигрантов в течение 30 дней после въезда в РФ обяжут подтвердить отсутствие ВИЧ-инфекции
11:05 09.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мигранты, прибывшие в Россию для долгосрочного пребывания, должны в течение 30 дней получить медицинское заключение об отсутствии у них наркомании и ВИЧ-инфекции. Об этом говорится в разработанном МВД РФ проекте закона, с которым ознакомился ТАСС.
"Иностранный гражданин <...> в течение тридцати дней со дня въезда в РФ обязан пройти медицинское освидетельствование, подтверждающее отсутствие у него заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих <...>, а также отсутствие у него заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), в медицинских организациях, находящихся на территории России", - говорится в документе. Там также отмечается, что для несовершеннолетних иностранцев прохождение медицинского освидетельствования должен обеспечить их законный представитель.
Кроме того, в законопроекте указывается, что перечень медицинских организаций, где можно обследоваться и получить все необходимые медицинские заключения, устанавливается высшим исполнительным органом государственной власти в соответствующем регионе России, куда прибыл иностранный гражданин. Порядок подтверждения отсутствия у него указанных заболеваний определяет федеральный орган исполнительной власти в сфере здравоохранения. "Иностранные граждане <...> обязаны проходить медицинское освидетельствование ежегодно в течение 30 дней со дня истечения очередного года после прохождения такого освидетельствования", - подчеркивается в проекте закона.
При этом освобождаются от прохождения медицинского освидетельствования иностранные должностные лица международных организаций, которые въехали в Россию в связи с исполнением служебных обязанностей, сотрудники представительств международных организаций на территории РФ или сотрудники представительств и должностных лиц иных организаций, которым в соответствии с международными договорами России предоставлен статус, аналогичный статусу межправительственных организаций, а также членами семей указанных лиц. Также никаких медицинских заключений не должны получать дети мигрантов, не достигшие 6 лет.
При этом МИД России утверждает перечень иностранных государств с главами дипломатических представительств и консульских учреждений, членами дипломатического персонала, консульскими должностными лицами, а также членами административно-технического персонала дипломатических представительств или консульских учреждений, которым в России нужно пройти медицинское освидетельствование, отмечается в законопроекте.
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