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Станислав Черчесов отказался от неустойки в размере 300 млн рублей - СМИ

11:32 09.07.2021 Источник: Газета.Ru

Экс-наставник национальной сборной России Станислав Черчесов отказался от неустойки в размере 300 млн рублей за досрочное прекращение действия трудового договора. Об этом сообщает журналист Сергей Егоров в своем Telegram-канале.

Напомним, что 8 июля стало известно о том, что РФС расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Согласно данным источника, это решение было принято им совместно с руководством Российского футбольного союза.

Специалист возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года. В марте 2020 года Черчесов продлил контракт с РФС до 30 декабря 2022 года.  Газета.Ru

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