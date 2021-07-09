Получасовой интервал работы общественного транспорта в спальных районах города недопустим - Вассерман
11:02 09.07.2021
|Фото Алены Куреновой
«На встречах с жителями разных районов ВАО я всегда вижу одну и ту же картину – массовое недовольство работой системы общественного транспорта. По просьбам москвичей необходимо скорректировать эту работу. В удаленных районах на маршрутах следует выпустить дополнительные автобусы разной вместимости, чтобы сократить интервалы движения и разгрузить автобусы в часы пик», - говорит аналитик.
Он, также, обращает внимание, что транспортные маршруты нужно разрабатывать исходя из нужд пассажиров, учитывая, в первую очередь, их мнения и пожелания.
«В районе «Ивановское» чрезмерно большие интервалы движения на маршруте №776 – единственном маршруте между двумя поликлиниками. Тратить полчаса — час на ожидание средства передвижения – недопустимо. Интервалы движения общественного транспорта в городе не должны превышать 5-7 минут», - объясняет публицист. - Нельзя сокращать количество автобусов на маршрутах, связывающих важные социальные учреждения.
Все обращения граждан будут переданы столичным властям для устранения замечаний и последующей работы, - сказал Анатолий Вассерман.
«Городу нужна новая система городского транспорта, которая будет максимально удобной для жителей. Транспорт – это не та статья расходов, на которой следует экономить», - сказал он в заключение.
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