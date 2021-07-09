РФ отмечает беспрецедентное вмешательство США в предвыборную кампанию в Молдавии - МИД

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители США и ЕС предпринимают активные попытки вмешательства в предвыборную кампанию в Молдавии. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"С сожалением вынуждены констатировать, что предвыборная кампания в Молдавии сопровождается беспрецедентным вмешательством представителей США и Евросоюза во внутриполитические процессы страны", - сказала она.