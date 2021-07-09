Электричка со школьниками сошла с рельсов в Австрии и упала в реку
12:20 09.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Региональная пассажирская электричка сошла с рельсов в австрийской федеральной земле Зальцбург. Один вагон упал в реку Мура, 17 школьников пострадали, сообщил в пятницу ТАСС начальник региональной спасательной операции, проводимой Красным Крестом, Антон Шильхер.
"В поезде находились 54 школьника, 17 человек получили легкие травмы", - сказал он. Все пассажиры поезда были гражданами Австрии, уточнил спасатель. "Многие из федеральной земли Штирия", - добавил Шильхер.
На место операции прибыли 30 спасателей, 10 машин скорой помощи и один вертолет. "Операция завершена. Девять человек доставлены в больницы", - сказал Шильхер. По его словам, жизни пострадавших ничто не угрожает.
По словам спасателя, причиной происшествия могло стать повреждение железнодорожной колеи из-за корня дерева или непогоды.
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