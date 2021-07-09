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Пекин считает неприемлемым заявление Франции о непризнании вакцин РФ и Китая - МИД КНР

13:05 09.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти считают неприемлемым заявление госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона о непризнании разработанных и произведенных в Китае и России вакцин от коронавируса. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Мы решительно против политизации вопросов, связанных с вакцинами, - заявил он на регулярном брифинге, отвечая на вопрос ТАСС. - Эти вопросы не должны становиться объектом политического вмешательства, тем более их нельзя использовать с целью политических фабрикаций".

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