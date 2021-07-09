Сбер заботится о каждой кредитной истории

12:12

Сбер создал уникальный сервис, с помощью которого любой клиент банка сможет узнать о состоянии своей текущей кредитной нагрузки с учетом уже имеющихся займов, оценить возможности для взятия новых, и определить суммы кредитов, которые ему с высокой вероятностью одобрит банк. Сервис «Кредитный потенциал» поможет клиенту подойти к вопросам выбора кредита взвешенно, что позволит избежать проблем в получении и обслуживании кредитов в будущем.

“Кредитный потенциал” анализирует все имеющиеся у клиента кредиты, в том числе в других банках, по окончании анализа кредитной истории сервис информирует о количестве займов, их сумме и общем ежемесячном платеже. Эти данные необходимы клиенту для контроля своих финансов. Для желающих получить более полные сведения в СберБанк Онлайн есть возможность заказать подробный отчет из бюро кредитных историй или подключить уведомления по кредитной истории.

Сервис «Кредитный потенциал» призван упростить клиентам выбор кредитного продукта, в него включен расчет по всем предложениям Сбера, в том числе ипотеке, кредитным картам, автокредиту, кредиту наличными, кредиту на покупку товаров.

Для того, чтобы получить всю картину своих кредитных возможностей и сведения о всех доступных для него кредитных продуктах Сбера, клиенту достаточно заполнить одну короткую анкету.

Сервис бесплатный, он уже доступен в мобильном приложении и в веб-версии СберБанк Онлайн, его каждый месяц использует более 4,5 млн клиентов.