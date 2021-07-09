0
0
21
НОВОСТИ

Сбер заботится о каждой кредитной истории

12:12 09.07.2021

Сбер создал уникальный сервис, с помощью которого любой клиент банка сможет узнать о состоянии своей текущей кредитной нагрузки с учетом уже имеющихся займов, оценить возможности для взятия новых, и определить суммы кредитов, которые ему с высокой вероятностью одобрит банк. Сервис «Кредитный потенциал» поможет клиенту подойти к вопросам выбора кредита взвешенно, что позволит избежать проблем в получении и обслуживании кредитов в будущем.

“Кредитный потенциал” анализирует все имеющиеся у клиента кредиты, в том числе в других банках, по окончании анализа кредитной истории сервис информирует о количестве займов, их сумме и общем ежемесячном платеже. Эти данные необходимы клиенту для контроля своих финансов. Для желающих получить более полные сведения в СберБанк Онлайн есть возможность заказать подробный отчет из бюро кредитных историй или подключить уведомления по кредитной истории.

Сервис «Кредитный потенциал» призван упростить клиентам выбор кредитного продукта, в него включен расчет по всем предложениям Сбера, в том числе ипотеке, кредитным картам, автокредиту, кредиту наличными, кредиту на покупку товаров.

Для того, чтобы получить всю картину своих кредитных возможностей и сведения о всех доступных для него кредитных продуктах Сбера, клиенту достаточно заполнить одну короткую анкету.

Сервис бесплатный, он уже доступен в мобильном приложении и в веб-версии СберБанк Онлайн, его каждый месяц использует более 4,5 млн клиентов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:20 09.07.2021
Электричка со школьниками сошла с рельсов в Австрии и упала в реку
0
0
12:05 09.07.2021
Численность населения ЕС снизилась в период пандемии - Евростат
0
44
12:00 09.07.2021
РФ отмечает беспрецедентное вмешательство США в предвыборную кампанию в Молдавии - МИД
0
56
11:32 09.07.2021
Станислав Черчесов отказался от неустойки в размере 300 млн рублей - СМИ
0
125
11:20 09.07.2021
Дельта-штамм коронавируса в Россию привозят из США, стран Европы и с Мальдив - Попова
0
155
11:05 09.07.2021
Мигрантов в течение 30 дней после въезда в РФ обяжут подтвердить отсутствие ВИЧ-инфекции
0
133
11:02 09.07.2021
Получасовой интервал работы общественного транспорта в спальных районах города недопустим - Вассерман
0
137
11:00 09.07.2021
На переговорах в Москве талибы обещали не нарушать границы стран Центральной Азии
0
175
10:20 09.07.2021
По меньшей мере двое погибли, один пострадал при стрельбе в океанариуме в Техасе - ТВ
0
198
10:05 09.07.2021
При падении самолета в Швеции погибли девять человек - СМИ
0
201

Возврат к списку