В России выявили 25 766 заразившихся коронавирусом за сутки
12:32 09.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 25 766, до 5 733 218, сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,45%.
Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 21 832, до 5 165 087. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, осталась на уровне 90,1% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 726 против 734 днем ранее, до 141 501. В стране регистрируют более 700 смертей в сутки уже четвертый день подряд. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,47%, следует из данных штаба.
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