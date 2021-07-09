В России выявили 25 766 заразившихся коронавирусом за сутки

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 25 766, до 5 733 218, сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,45%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 21 832, до 5 165 087. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, осталась на уровне 90,1% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 726 против 734 днем ранее, до 141 501. В стране регистрируют более 700 смертей в сутки уже четвертый день подряд. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,47%, следует из данных штаба.