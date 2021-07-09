В Москве выявили 6 643 заразившихся коронавирусом за сутки

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве возросло за сутки на 6 643 против 6 040 днем ранее, до 1 418 134. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,47%.

За сутки в городе зарегистрировали 102 смерти из-за нового заболевания. Всего с начала пандемии в Москве, по информации штаба, умерли 23 430, или 1,65%, инфицированных.