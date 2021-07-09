В Москве выявили 6 643 заразившихся коронавирусом за сутки
13:00 09.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве возросло за сутки на 6 643 против 6 040 днем ранее, до 1 418 134. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,47%.
За сутки в городе зарегистрировали 102 смерти из-за нового заболевания. Всего с начала пандемии в Москве, по информации штаба, умерли 23 430, или 1,65%, инфицированных.
НОВОСТИ
- 13:32 09.07.2021
- Талибы атаковали один из районов города Кандагар в Афганистане - ТВ
- 13:20 09.07.2021
- Переговоры с талибами необходимы, Путин в курсе проведения таких контактов - Песков
- 13:05 09.07.2021
- Пекин считает неприемлемым заявление Франции о непризнании вакцин РФ и Китая - МИД КНР
- 12:57 09.07.2021
- Детям о кибербезопасности — в новом подкасте «Петя и СберКот» от Сбера
- 12:40 09.07.2021
- 44 млн клиентов СберБанка подключили услугу уведомлений по вкладам и счетам
- 12:32 09.07.2021
- В России выявили 25 766 заразившихся коронавирусом за сутки
- 12:20 09.07.2021
- Электричка со школьниками сошла с рельсов в Австрии и упала в реку
- 12:12 09.07.2021
- Сбер заботится о каждой кредитной истории
- 12:05 09.07.2021
- Численность населения ЕС снизилась в период пандемии - Евростат
- 12:00 09.07.2021
- РФ отмечает беспрецедентное вмешательство США в предвыборную кампанию в Молдавии - МИД
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать