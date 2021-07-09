44 млн клиентов СберБанка подключили услугу уведомлений по вкладам и счетам

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СберБанк предоставляет клиентам возможность получать полную информацию о движении своих средств, и 44 миллиона клиентов банка уже подключили услугу “уведомления об операциях” хотя бы по одному вкладу или счету, что позволяет без труда отслеживать все проведенные операции, совершаемые клиентом банка.

Открытие и закрытие вкладов и счетов, переводы, списание и начисление процентов, оформление доверенности, внесение и снятие средств - push и СМС-оповещения дают клиенту полную картину состояния своих сбережений.

Подключив услугу «Уведомления» в приложении СберБанк Онлайн, банкомате, отделении банка или обратившись в контактный центр Сбера, клиент получает полный отчет об размещенных средствах. При этом балансы счетов в уведомлениях можно скрыть, что исключает возможность попадания сведений в руки третьих лиц.

Клиенты предпочитают переводить основные суммы на накопительные счета, оставляя на картах суммы на ежедневные расходы. Такая тактика вполне оправдана, считает СберБанк, она приносит клиенту дополнительный доход. Сервис уведомлений по вкладам и счетам сделал процесс накопления и управления средствами еще более комфортным, он дает клиенту уверенность в том, что вся конфиденциальная информация надежно сохранена, и любое движение по счетам становится известным в режиме реального времени.