Детям о кибербезопасности — в новом подкасте «Петя и СберКот» от Сбера

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Сбер заботится о своих самых маленьких клиентах, уделяя особое внимание развитию их финансовой грамотности, поэтому, специально для детей, совместно с «Детским радио» Сбером был запущен многосерийный подкаст «Петя и СберКот».

Зачем так важно знать и соблюдать правила кибербезопасности? Как появились деньги? Откуда они берутся на банковском счете? Что такое детская виртуальная карта? Петя, самый обычный мальчик, и самый необычный в мире финансово грамотный кот ответят на эти и еще великое множество вопросов.

Вас ждет серия сказочных историй с удивительными персонажами, совершающими путешествия в денежную страну, где главный герой — Петя — учится чему-то новому. Проводником в мир финансовой грамотности и кибербезопасности является СберКот, а самым важным инструментом для управления финансами — приложение СберKids с детской банковской картой внутри.

Новые выпуски посвящены правилам кибербезопасности: почему нельзя переходить по ссылкам, которые пришли с незнакомого номера, и что будет, если сообщить кому-то свой код безопасности…

Прослушать эти волшебные истории из мира денег можно на «Детском радио», YouTube и всех подкаст-платформах, включая СберЗвук.

Подкаст на СберЗвуке. YouTube.