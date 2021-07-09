Переговоры с талибами необходимы, Путин в курсе проведения таких контактов - Песков

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры с представителями движения "Талибан" (запрещено в РФ) необходимы и глава государства в курсе проведения таких контактов.

"Безусловно, Владимир Путин в курсе", - сказал Песков журналистам. "Контакты необходимые. На фоне того, как напряженно развивается ситуация в Афганистане, как развивается ситуация на границе Афганистана и Таджикистана, эти переговоры необходимы", - подчеркнул он.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.