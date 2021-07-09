Талибы атаковали один из районов города Кандагар в Афганистане - ТВ

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) атаковали один из районов Кандагара - второго по численности города Афганистана. Об этом в пятницу сообщил телеканал "Толо ньюс" со ссылкой на источник в силах безопасности страны.

По его данным, боевики напали на два блокпоста. Полиция Кандагара сообщает, что в город прибыло подкрепление.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.