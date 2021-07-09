Заболеваемость ковидом растет в большинстве регионов РФ - Мишустин
14:00 09.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ситуация с распространением коронавируса в России остается сложной, заболеваемость растет в большинстве регионов. Об этом заявил в пятницу премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
"К сожалению, заболеваемость растет в большинстве субъектов РФ, - констатировал он. - Ситуация остается сложной".
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