Заболеваемость ковидом растет в большинстве регионов РФ - Мишустин

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация с распространением коронавируса в России остается сложной, заболеваемость растет в большинстве регионов. Об этом заявил в пятницу премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

"К сожалению, заболеваемость растет в большинстве субъектов РФ, - констатировал он. - Ситуация остается сложной".