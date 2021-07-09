Сбер успешно борется с киберугрозами в своих дочерних банках

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В последние годы кибератаки на системы и сервисы Сбера выросли в геометрической прогрессии. Ежедневно фиксируется более 100 кибератак на инфраструктуру и финансовые сервисы банка, совершается более 10 тыс. попыток мошенничества в отношении клиентов.

Действенные системы пресечения мошенничества, применяемые Сбером, позволили в 2020 г. предотвратить хищения на сумму более 57 млрд руб. у клиентов. Второй год подряд система фрод-мониторинга банка признается лучшей в мире по результатам борьбы с кибермошенничеством, в 2021 она получила награды сразу в двух номинациях международной премии в сфере кибербезопасности Visa Global Service Quality Awards.

Столь же эффективно компания противостоит атакам злоумышленников в дочерних компаниях за рубежом.

Например, банк в Казахстане, работает на опережение и применяет проактивные решения в сфере информационной безопасности, пресекая любые атаки киберпреступников.. В банке применяется около 15 различных систем защиты от кибератак, одна из которых система фрод-мониторинга.

В БПС-Сбербанке в Беларуси в 2020 году кибермошенники отдали преимущество социальной инженерии, в преступных целях она применялась в 99% случаях. Защитой в данном случае также является система фрод-мониторинга. Она анализирует тысячи операций в сутки и блокирует подозрительные транзакции. В 2021 году технология сберегла вкладчикам 2 млн BYN.

В Sberbank Europe применяют современные инструменты и IT-решения для обеспечения кибербезопасности от ведущих компаний в этой сфере. В качестве примера мошеннических действий можно привести фишинговые рассылки, направленные и на клиентов и на сотрудников банка. Служба безопасности банка выстроила конструктивное взаимодействие с государственными учреждениями, полицией и центром реагирования на кибер инциденты (CERT), чтобы иметь возможность быстро реагировать на такого рода атаки и защищать своих клиентов и сотрудников.

Системы безопасности также часто подвергаются DDoS-атакам и атакам на общедоступные ресурсы банка, но благодаря комплексу мер по обеспечению безопасности и защите от киберугроз, попытки завладеть конфиденциальной информацией успехом не увенчались..

Заслуживает уважения инициативность сотрудников Сбербанка. Так в Венгрии, за несколько месяцев бдительными сотрудниками предотвращено несколько случаев мошенничества при оформлении кредитных заявок, о чем известили власти. Самым бдительным вручена награда «Орлиный глаз» от банковского Комитета по борьбе с мошенничеством.

Миллионы людей за рубежом доверяют свои средства Сбербанку поэтому оснащение современными технологиями, отвечающими стандартам кибербезопасности один из важнейших приоритетов для международного бизнеса Сбера.