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ФСБ предотвратила теракт в Уфе

14:12 09.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ России предотвратили теракт в Уфе, задержав мужчину, готовившего по указанию боевиков международной террористической организации взрыв на объекте правоохранительных органов. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности в городе Уфе Республики Башкортостан предотвращен террористический акт. В результате проведенных мероприятий задержан местный житель 1995 года рождения, который по указанию боевиков запрещенной на территории России международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" осуществлял подготовку теракта в отношении одного из объектов правоохранительных органов", - сообщили в ЦОС.

В частном домовладении, который арендовал задержанный, изъяли готовое к применению самодельное взрывное устройство и компоненты для изготовления еще одного.

В ФСБ сообщили, что в мобильном телефоне мужчины обнаружена переписка с участниками террористических структур, изобличающая его преступные намерения. Сейчас проводятся оперативные мероприятия и следственные действия.

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