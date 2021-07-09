Кремль считает труднодостижимым результатом вакцинацию от ковида всего населения РФ
14:32 09.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вакцинация от коронавируса всего населения России - это труднодостижимый результат, поскольку всегда остаются антипрививочники. При этом важно вакцинировать подавляющее большинство населения страны, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В реальности это (вакцинация всего населения) весьма труднодостижимый результат. <…> Всегда, к нашему сожалению, будут оставаться люди, которые являются ковид-диссидентами, вакцинными диссидентами, это своеобразное проявление несознательности. В любом случае, стремиться к тому, чтобы подавляющее большинство населения оказалось вакцинированными, надо, и, конечно, мы будем это делать", - сказал Песков.
Он добавил, что еще предстоит завершить испытание вакцин на детях и подростках в возрасте до 18 лет и собрать больше информации о том, как молодые люди переносят вакцину.
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