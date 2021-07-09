Любовь и верность отмечены медалями

14:30

Фото Галины Бродской

Медали “За любовь и верность” в Шипиловском ЗАГСе района Орехово-Борисово вручил юбилярам супружеской жизни член Общественной палаты РФ

В марте этого семья Левченковых отметила 59 лет совместной жизни. Их история началась еще в школе, с дружбы, а переросла в чувство, объединившее два сердца на всю жизнь. Они поженились 1966 году, через три года у них родилась дочь, а в 1994 – внучки-близнецы.

Супруги занимаются общественной деятельностью с две тысячи пятого года. В первичном Совете ветеранов № 5 района ОБС Людмила Ивановна работает с вопросами соц. защиты пенсионеров, ветеранов войны и труда, а Олег Иванович помогает оформлять стенды.

Чета Завтриковых отметила в декабре 2020 г. 47 лет брака. Валентина Антоновна и Иван Афанасьевич проживают в районе с 1975 года и также являются активистами общественной жизни.

«Дорогие юбиляры, от всей души поздравляю вас с этим прекрасным праздником! Такие крепкие семьи – основа нашего великого государства. Ваши семьи сильны вашим продолжением – детьми и внуками. Желаю вам еще много-много лет счастливой совместной жизни», – подчеркнул Евгений Нифантьев.

Напоминаем: впервые торжественные мероприятия, приуроченные к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, прошли в 2008 году. С тех пор праздник становится все более популярным и узнаваемым. По традиции в этот день чествуют самые крепкие семейные союзы, вручая медали «За любовь и верность».