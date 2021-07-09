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В Центральном округе жители должны иметь право на бесплатную парковку - Олег Леонов

14:58 09.07.2021

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Фото Александра Иванова
Благодаря специфике Центрального административного округа столицы , его жители должны иметь возможность бесплатно парковаться не только в своем районе, но и на всей территории округа, - считает куратор проектов «ЛизаАлерт» Центра поиска пропавших людей Олег Леонов.

«Резидентные разрешения на парковку должны действовать не на районы, а на более крупные административные образования. Например, в Москве – это ЦАО. Таким образом, у жителей не будет проблем. Люди же сейчас воспринимают это как обман: человек паркуется недалеко от своего дома, а потом ему приходит штраф 5000 рублей”- говорит общественник.

В Центральном округе столицы границы некоторых районов проходят по проезжим улицам, таким образом недоразумения, связанные с парковкой, не редкость, а довольно распространенное явление. Например, имеет место проблема, когда жители могут припарковать транспорт только с одной стороны дороги. Стоит оставить транспорт на несколько метров дальше, у противоположной стороны дороги, и не заплатит 380 рублей, то его оштрафуют. Такая ситуация бьет по карману и сильно запутывает местных жителей.

Идею Олега Леонова расширить действие резидентных разрешений на весь округ поддерживает координатор общества “Синие ведерки” Петр Шкуматов. Он сказал, что парковочные разрешения должны экономить время и деньги москвичей, а не нервировать ненужными вопросами.

Резидентное разрешение дает возможность жителям столицы бесплатно парковаться в пределах своего района с 20.00 до 8.00. Резидентом может стать собственник квартиры или наниматель по договорам социального и служебного найма. На одну квартиру выдается не больше двух разрешений.

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