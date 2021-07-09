Человек после прививки от коронавируса не заразен - Попова

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сделавший прививку от ковида человек не распространяет вирус. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Привитый человек вирус не распространяет. Если это какие-то исключительные случаи, да, может быть, но это отдельная совсем история", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

По словам Поповой, в таком случае вирус не распространяется в популяцию.